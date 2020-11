Dood Nasim Namutebi

Donderdagavond 29 oktober 2020 treffen voorbijgangers op de rijbaan aan de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost een zeer zwaargewonde vrouw aan. De vrouw is er zo slecht aan toe dat ze niet kan vertellen wat er gebeurd is en enkele minuten later zelfs komt te overlijden. Later blijkt het om de 34-jarige Nasim Namutebi te gaan. De recherche onderzoekt haar dood en is dringend op zoek naar meer informatie, onder andere over een mogelijk betrokken voertuig.

Omschrijving

Rond 19.30 uur die avond wordt Nasim gevonden door de voorbijgangers en die alarmeren meteen agenten in een politiebureau in de directe omgeving. De daarop verleende eerste hulp mag helaas niet meer baten, Nasim overlijdt ter plekke.

Toedracht

Hoe Nasim zo zwaargewond is geraakt, staat nog niet vast. Haar hoofdletsel was dusdanig ernstig dat het erop lijkt dat ze is aangereden. Maar hoe dat dan gegaan zou zijn, hoe het slachtoffer op de weg is beland en of de betrokken bestuurder hier iets van gemerkt heeft, is onduidelijk. Weet u iets over een eventuele aanrijding of heeft u hier zelf mogelijk mee te maken? Neem dan contact op met de politie.

Getunede Volkswagen Golf

De recherche heeft informatie ontvangen dat er mogelijk een getunede (aangepast om er sportiever uit te zien) Volkswagen Golf 5 of 6 in een blauwe of andere donkere kleur betrokken is geweest bij de aanrijding. Heeft u zo’n voertuig met recente schade ergens gezien? Dan hoort de recherche dat graag.

Slachtoffer

Ook ontvangt de recherche graag meer informatie over wat het slachtoffer vlak voor haar dood deed. Heeft u haar die donderdagavond rond 19.30 uur gezien of misschien op beeld staan (van een dashcam bijvoorbeeld)? Meld dat dan bij de politie. Het slachtoffer betreft een vrouw van 34 jaar oud, 1.68 meter lang en met een donkere huidskleur. Zij droeg die avond:

- Een jas van Frocella Donna met bontkraag;

- Een witte spijkerbroek;

- Een zwarte sjaal als hoofddoek ;

- Zwarte schoenen;

- Ze liep met twee tassen over straat, een Albert Heijn-tas en een groene handtas.

Het slachtoffer laat een zoontje van 6 na.

Informatie delen

Alle informatie over deze zaak is welkom bij de recherche. Weet u mogelijk meer? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.