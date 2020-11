Schietincident Frederik Hendrikplantsoen

Op woensdagavond 29 april 2020 werd in een speeltuin aan het Fredrik Hendrikplantsoen een 24-jarige man in het bijzijn van zijn zoontje van 4 neergeschoten. Ondanks de verwondingen aan zijn benen slaagde het slachtoffer er met hulp van omstanders toch in om de schutter te overmeesteren en in bedwang te houden tot de politie arriveerde. Agenten konden de minderjarige jongen vervolgens aanhouden en hij zit momenteel nog steeds vast. De recherche vermoedt echter dat deze jongen mogelijk niet de enige betrokkene bij het schietincident is geweest en zoekt dringend naar een andere man.

Omschrijving

Het schietincident vond die avond rond 18.45 uur plaats. Op beelden is te zien dat de vermoedelijke schutter vlak daarvoor samen met een nog onbekende man over het Frederik Hendrikplantsoen liep. De recherche wil weten wie deze man is en wat zijn rol in het schietincident zou kunnen zijn geweest.

Signalement

Het gaat om een:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Rond de 1.90 meter lang;

- Droeg een zware sweater met op de voorkant in wit onder meer de opdruk ‘AX’, mogelijk van het merk Armani Exchange.

Toedracht

Het slachtoffer heeft de schutter goed kunnen zien en verklaart dat hij hem niet kent. Het mogelijke motief voor het schietincident staat ook nog niet vast. Uiteraard ontvangt de recherche ook graag meer informatie over de mogelijke toedracht.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.