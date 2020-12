Wie heeft meer informatie over de gewelddadige dood van Krzysztof Malinowski?

Zaaknummer: 2020179021 Datum delict: 24-08-2020 Plaats delict: Amsterdam

Op maandag 24 augustus 2020 is de 40-jarige Krzysztof Malinowski, ook wel Kryszek genoemd, door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aan het einde van de middag door een wandelaar aangetroffen in de rietkraag van de Sloterplas in Amsterdam West. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en had veel verwondingen, die het gevolg waren van grof geweld. De hulpdiensten konden helaas weinig voor hem betekenen en Malinowski is later komen te overlijden. Het onderzoeksteam is met spoed op zoek naar informatie. De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Amsterdam looft daarom een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor de gewelddadige dood van Krzysztof Malinowski.