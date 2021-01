Zware mishandeling Prins Hendrikkade

In de nacht van zaterdag 19 september op zondag 20 september 2020 vindt er een zware mishandeling plaats op de Prins Hendrikkade in het centrum van Amsterdam. Een 30-jarige man krijgt meerdere stoten en trappen van twee mannen en heeft daardoor ernstig, mogelijk zelfs blijvend, letsel opgelopen. De recherche is op zoek naar mensen die de twee verdachten (her)kennen.

Omschrijving

De mishandeling volgt op een situatie waarbij een donkerkleurige Mercedes personenauto met blauw kenteken bijna een aanrijding veroorzaakt met drie voetgangers die oversteken. Een van de voetgangers (het latere slachtoffer) roept de auto na en maakt een handgebaar. Dan stopt de auto en de voetganger loopt naar de auto toe om de bestuurder aan te spreken op zijn rijgedrag. De bestuurder van de auto en de bijrijder stappen uit en beide mannen lopen naar het slachtoffer toe.

De vriendin van het slachtoffer ziet aan de houding van de twee inzittenden van de donkergekleurde auto met blauwe kentekenplaten dat zij haar vriend iets aan willen doen. Zij loopt naar de mannen toe en probeert tussen haar vriend en beide mannen te gaan staan. De vrouw probeert de mannen uit de auto tot kalmte te manen. De bestuurder van de auto, verdachte 1, duwt haar echter met twee handen weg. Ze valt hierdoor op de grond en voelt pijn in haar elleboog, borst en schouders. Als de vrouw opstaat, ziet ze haar vriend op de grond liggen. Zijn gezicht zit onder het bloed. Zijn ogen zijn open, maar hij reageert niet op haar.



Camerabeelden laten zien hoe het slachtoffer even daarvoor eerst een vuistslag krijgt van verdachte 1. Vervolgens trapt diezelfde verdachte met een geheel gestrekt linkerbeen een rondwaartse trap hard tegen de borst en kin van het slachtoffer. Verdachte 2 geeft met gestrekt linkerbeen een schop tegen het onderlichaam van het slachtoffer. Verdachte 1 geeft vervolgens met zijn gestrekte rechterarm een vuistslag tegen het slachtoffer. Hierop wankelt het slachtoffer achteruit. Hij slaat met kracht en met gestrekte rechterarm met zijn vuist vol op de linkerzijde van het gezicht van het slachtoffer. Het slachtoffer valt direct na die klap op de grond van het fietspad en blijft roerloos liggen. De manier waarop de stoten en trappen gegeven worden, doen vermoeden dat in ieder geval verdachte 1 een achtergrond heeft als getraind vechtsporter. Vervolgens lopen beide verdachten en een in het zwart geklede vrouw naar de stilstaande Mercedes en rijden zij weg.

Het slachtoffer wordt na de mishandeling opgenomen in het ziekenhuis en heeft aantal operaties moeten ondergaan. Hij ondervindt nog steeds ernstige gevolgen van de mishandeling. Ook zijn vriendin is gewond geraakt.

Signalement

Op basis van de beelden is het volgende signalement opgesteld:

Verdachte 1:

- man;

- circa 1.90 meter lang;

- circa 35 a 45 jaar oud;

- geheel kaal;

- zeer fors gespierd;

- tatoeages op beide onderarmen;

- mogelijk werkzaam als taxichauffeur.

Tijdens de zware mishandeling droeg hij:

- een zwart T shirt met aan de voorzijde een doodskop logo, zijnde het logo van kledingmerk Philip Plein.

Verdachte 2:

- man;

- circa 1.85 meter lang;

- circa 30 á 35 jaar oud.

Tijdens de zware mishandeling droeg hij:

- witkleurig jack;

- blauwe spijkerbroek;

- sportschoenen;

- zwarte cap dragend;

- schoudertas.

Vragen

Wie (her)kent de twee verdachten, al dan niet in combinatie met de donkere Mercdes met blauwe kentekenplaten of vanuit de vechtsportwereld, of weet meer over hun verblijfplaats?

Het behoeft geen nadere toelichting dat de recherche de verantwoordelijken voor bovenstaande ernstige mishandeling, waarvan de slachtoffers tot op de dag van vandaag met ernstige fysieke en emotionele gevolgen leven, wil traceren en aanhouden.

Informatie delen

Denkt u de recherche verder te kunnen helpen en kent of herkent u één of beide verdachten? Wellicht in combinatie met de schijnbare vechtsporttechniek en/of de blauwe kentekenplaten? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.