Wie herkent deze man in het onderzoek naar het schietincident aan de Louise de Colignystraat?

Op zondagmiddag 9 augustus 2020 vindt er rond 16.45 uur een schietincident plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat. Er is daarbij meerdere keren geschoten. De politie hield reeds vier verdachten aan op verdenking van betrokkenheid, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In het onderzoek wil de recherche graag weten wie de nog onbekende man is waarvan beelden naar buiten worden gebracht.

Omschrijving

Als agenten na melding van het schietincident ter plaatse gaan, treffen zij in het portiek een zwaargewonde man aan. Hij wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Later blijkt er een andere eveneens gewonde man op eigen kracht naar het ziekenhuis te zijn gegaan. In de afgelopen maanden zijn inmiddels vier verdachten aangehouden. De recherche vermoedt dat een uit de hand gelopen deal aanleiding is geweest voor het schietincident, waarbij kogels zelfs in andere woningen werden teruggevonden.

Kalasjnikov

Uit het onderzoek van de recherche is inmiddels duidelijk geworden dat er is geschoten met een automatisch vuurwapen, te weten een Kalasjnikov. Daags na het schietincident krijgt de politie melding dat er een vuurwapen is aangetroffen in het water bij de Beltbrug grenzend aan de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat. De recherche vermoedt dat dit wapen is gebruikt bij het schietincident in de Louise de Colignystraat en mogelijk door de daders tijdens het vluchten in het water zijn gegooid. De recherche is nog altijd op zoek naar getuigen die mogelijk hebben gezien hoe het wapen in het water werd gegooid. Dat geldt ook voor mensen die een man die middag hebben zien strompelen vanuit de Louise de Colignystraat in de richting van de Karel Doormanstraat.

Man op bewakingsbeeld

De recherche geeft ook beelden vrij die gemaakt zijn door een bewakingscamera van een hotel aan de Willem de Zwijgerlaan. Daarop is een man te zien die mank loopt en het hotel lijkt te willen binnenstappen. In het halletje draait hij zich echter weer direct om, maakt een wegwerpgebaar en verlaat de hal van het hotel weer om zijn weg te vervolgen richting de Bos en Lommerweg. De politie wil graag weten wie deze man is en / of waar hij verblijft omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij het schietincident.

Signalement

Op basis van de beelden is het volgende signalement van de man:

- Man;

- Circa 40 á 50 jaar oud;

- 1.75 á 1.85 meter lang;

- Licht getinte huidskleur;

- Kort zwart haar.

Op de bewuste 9e augustus droeg hij:

- Een blauw t-shirt met een lichte afbeelding;

- Een grijze korte broek.

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden, of heeft u andere informatie voor de recherche? Bijvoorbeeld over het gebruikte wapen, heeft u die dag een mank lopende man gezien in de omgeving van de Louise de Colignystraat, de Karel Doormanstraat, de Willem de Zwijgerlaan of de Bos en Lommerweg? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl.