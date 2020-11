Woningoverval Solitudolaan

Omschrijving

In de woning wordt de bewoonster bedreigd met een wapen en er ontstaat een worsteling. De andere bewoner zit op dat moment op het toilet en belt vanaf daar 112. Op het moment dat de overvallers dat in de gaten hebben vluchten zij de woning uit.

Ford Fiesta

Op basis van een getuigenverklaring blijkt dat beide verdachten vlakbij Café de Omval, vermoedelijk als passagiers, in een auto zijn gestapt. Vermoedelijk gaat het om een donkerkleurige Ford Fiesta. Het voertuig zou vervolgens in de richting van het Prins Bernhardplein of de Hugo de Vrieslaan zijn gereden.

Signalement

Op basis van de beschikbare camerabeelden zijn de volgende signalementen opgesteld van de twee verdachten:

Verdachte 1:

- man

- 18 á 25 jaar oud

- licht getinte huidskleur

- licht gemillimeterd donker haar

- circa 1.75 meter lang

- een wat stevig postuur

Hij droeg op de bewuste 28ste oktober:

- een oranje/zwarte jas

- een donkerkleurige broek

- lichte grijs/witte sneakers

- een lichtblauw mondkapje

Verdachte 2

- man

- 18 á 25 jaar oud

- licht getinte huidskleur

- circa 1.80 meter lang

- een slank postuur

Hij droeg op de bewuste 28ste oktober:

- een zwarte jas

- een witte trui met capuchon

- een witte pet

- een blauwe spijkerbroek

- zwarte sneakers

- zwarte handschoenen

- een zwarte tas

Informatie delen

Heeft u informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.