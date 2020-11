Wie herkent deze pinners?

Drie weken geleden toonden we beelden van een pinner die vermoedelijk betrokken is bij oplichting van twee 18-jarige meiden. We toonden de beelden van één van de verdachten die pint. We hebben nieuwe beelden die we tonen in Bureau Rijnmond. Herkent u de pinners?

Omschrijving

De meiden kwamen op 23 december 2019 via internet in contact komen met een 20-jarige Rotterdammer. Ze spreken af elkaar te ontmoeten op station Rotterdam Centraal. Eenmaal aangekomen stappen de dames in de auto van de man, waarin nog een man blijkt te zitten.

Ze raken aan de praat en het tweetal heren weet de jonge vrouwen ervan te overtuigen een telefoonabonnement op hun naam af te sluiten, omdat de mannen zogezegd al teveel abonnementen hebben. De meiden hebben niet door dat ze opgelicht worden en sluiten nietsvermoedend een abonnement af.

Daar blijft het helaas niet bij. De twee mannen willen gaan shoppen en vragen om de pinpassen van de dames, zodat zij ‘niets hoeven te betalen’. Dat wekt argwaan, maar het is te laat. De bijrijder toont een vuurwapen en de twee jonge vrouwen staan ook hun pincodes af. De mannen gaan er vandoor. De twee slachtoffers blijven ongedeerd maar geschrokken achter.

Vervolgens wordt met de betaalgegevens WhatsApp fraude gepleegd en er wordt geld gepind op 23 en 24 december. Daarvan zijn beelden.

De 20-jarige Rotterdammer die in eerste instantie met de dames afsprak is op 20 oktober al aangehouden. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte, de man die ook in de auto zat en later vermoedelijk heeft gepind. Twee weken geleden toonden we beelden van een pinner met grijs trainingspak en zwarte bubble coat die op 23 december pinde. Helaas heeft het nog niet tot herkenning geleid. We tonen nieuwe beelden van 24 december met ook daarop een pinnende man. Herkent u de pinners?