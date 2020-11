Wie overviel bewoner in woning Mathenesserlaan Rotterdam?

Omschrijving

Rond 7.45 uur stonden twee mannen voor de deur met een pakketje. Zij deden zich voor als medewerkers van PostNL. De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen. Hij weerde de overvallers van zich af en raakte hierbij licht gewond. Ambulancemedewerkers hebben zich over de man ontfermd. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ook wordt slachtofferhulp aan het slachtoffer aangeboden.



De overvallers gingen er zonder buit rennend vandoor richting de C.P. Tielestraat. Beide overvallers droegen een PostNL outfit. Een overvaller is licht getint en heeft kort zwart haar. De andere overvaller droeg vermoedelijk een zwarte pruik en had een petje op. Er is een vuurwapen en een petje gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. Een paar deuren verder stond een gestolen grijze scooter met blauw kentekenplaatje van het merk Agilia. Ook deze is in beslag genomen.



Informatie?

Agenten spreken met getuigen en doen buurtonderzoek. Heeft u iets gezien tussen 7 en 8 uur op de Mathenesserlaan? Mogelijk heeft u gezien wie er op de gestolen scooter zaten? Of wellicht heeft u de overvallers zien rennen op de C.P. Tielestraat. We horen graag alle informatie wat kan helpen in het onderzoek via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Ook komen we graag in contact met mensen die mogelijk camerabeelden hebben. Beelden kunnen via onderstaand tipformulier worden ge-upload.