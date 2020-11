Ramkraken in Oosterhout

Omschrijving

De eerste was op donderdagochtend 7 mei, rond half zes. Met een gestolen heftruck wordt de pui eruit gereden. De daders gaan er met computers vandoor. De heftruck bleek te zijn gestolen bij een bedrijf in dezelfde straat. De heftruck stond na de ramkraak nog half in het pand van BCC.

De tweede ramkraak is identiek aan de eerste. Het gebeurt op zondag 24 mei, rond kwart voor twee ’s nachts. Weer wordt met een gestolen heftruck de pui van de vestiging van BCC open geramd. Wederom worden computers gestolen. De heftruck is deze keer zo’n 50 meter verderop bij een fietspad achtergelaten. Deze keer was de heftruck gestolen bij bedrijf aan het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout. Wij zoeken uiteraard getuigen en mensen die misschien meer informatie hebben over de daders.