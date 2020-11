Wie pint hier met een gestolen pas in Tilburg?

Laatste update: 09-11-2020 | 08:50 Zaaknummer: 2019260121 Datum delict: 18-10-2019 Plaats delict: Tilburg

In oktober van 2019 is een man aan het shoppen in Tilburg met een gestolen pas. Die pas was eerder gestolen vanuit een bedrijf in Tilburg.