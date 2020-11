Woningoverval in Breda

Omschrijving

Onderweg vanuit de supermarkt naar huis kwamen het stel een man tegen op een fiets, met zwarte jas en capuchon, die iets naar de vrouw riep. Het echtpaar negeerde dit voorval en zijn doorgelopen naar huis. Maar daar werd even later op de deur geklopt en toen de vrouw de deur opendeed stond er een man voor de deur, die de vrouw naar buiten trok en zelf de woning binnen drong. Hij leek op de man van de fiets, maar het is de vraag of dat ook zo is. Binnen komt hij de man des huizes tegen die nog een paar klappen uitdeelt, maar de dader weet nog twee gsm’s van tafel te grissen en gaat er via de achterdeur weer vandoor. Bij de telefoons zaten ook pinpassen en met een van die passen is later gepind. Wie herkent de pinner, die misschien ook wel een overval op zijn geweten heeft?