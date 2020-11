Hulp nodig bij vinden van een 2e verdachte brandstichting Moreelselaan

In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli werd er brand gesticht bij een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Rond 03.00 uur ’s nachts was er verdachte activiteit van twee personen bij de woning. Er volgde een knal en daarna brand. Een 16-jarige jongen die op de bank lag te slapen raakte ernstig gewond. Een destijds 17-jarige jongen uit Helmond kwam in beeld als verdachte en werd op 15 september opgepakt. Het onderzoek naar de brandstichting is echter nog altijd in volle gang. Maar we vragen uw hulp bij het vinden van een tweede verdachte.

Omschrijving

Brand

In tien minuten was de gehele benedenverdieping verwoest. Zowel de voor- als de achtergevel liepen forse schade op. De 16-jarige jongen liep 2e en 3e-graads brandwonden op. Hij is inmiddels wel uit ziekenhuis, maar zijn herstel gaat lang duren. De moeder en de zus van de jongen lagen boven te slapen. Zij liepen geen brandwonden op. Ze hebben heel veel geluk gehad dat ze op tijd uit de woning konden komen. Het gezin woont door deze brandstichting tijdelijk ergens anders.

Groot onderzoek

De politie startte direct een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) in verband met de ernst van het feit. In de woning verbleven ook de moeder en zus van het slachtoffer. Het opzettelijk stichten van brand in een woning waarbij iemand (zwaar) lichamelijk letsel oploopt is een zeer ernstig misdrijf.

Aanhouding verdachte

Er zit 1 verdachte vast. Die jongens was destijds 17 jaar en komt uit Helmond. Hij kwam tijdens het onderzoek in beeld en werd op 15 september in zijn woonplaats opgepakt.

Hulp publiek!

Maar we vragen uw hulp bij het vinden van een tweede verdachte. De twee verdachten reden die nacht op een groene scooter, een Piaggio Skipper, vermoedelijk vanuit het Pieter Neefspad naar de Van Everdingenstraat. Daar stopten ze en liepen de Jan van Scorelstraat in. Na de brandstichting reden ze weer via de Van Everdingenstraat weg en sloegen verderop rechts, en verdwenen via de Jan van Eyckgracht.

Wie kan meer vertellen over deze scooter al dan niet in combinatie met deze twee personen? Of misschien heeft u informatie over de aanleiding en achtergronden van deze brandstichting.

De camerabeelden van de verdachten worden maandag 30 november om 18.00 uur in Bureau Brabant(Omroep Brabant) getoond en ook in Opsporing Verzocht(NPO1) op dinsdag 1 december om 20.30 uur.

Meld dat dan via 0800-6070(gratis Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Ook kunt u gebruik maken van het tipformulier onderaan.

Uw tips en informatie zijn zeer welkom.