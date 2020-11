Twee oudere bewoners overvallen in Den Bosch

Twee bewoners van een flat aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch werden in oktober overvallen. Wij zoeken de daders.

Omschrijving

Op donderdag 8 oktober belt rond 15.30 uur een vrouw aan bij iemand in een van de flats aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch. Ze zegt dat ze van een zorginstelling is. Met die smoes weet de vrouw binnen te komen, ze zou tegen corona komen spuiten. Uiteindelijk steelt deze vrouw een bankpas en pint daar later mee.

Op donderdagmiddag 15 oktober wordt in dezelfde straat in Den Bosch een 65-jarige man in zijn eigen huis overvallen. De man is hulpbehoevend en loopt met een rollator. Op de dag van de overval verwachtte hij een bezorging, dus heeft net deze ene keer niet gekeken wie er voor de deur stond. Dat bleken twee vrouwen te zijn, waarvan de een meteen zijn rollator onderuit schopte. De man viel op de grond. De vrouwen schreeuwen naar hem dat ze zijn portemonnee en geld willen. Een vrouw loopt het huis in, pakt een portemonnee en dan gaan de twee er weer vandoor.

De twee vrouwen werden als volgt omschreven:

Dader 1

- donker getinte vrouw

- 1.65m – 1.70m

- grote platte neus

- zwarte gewatteerde jas

- zwart rastahaar

Dader 2

- donker getint

- 1.70m – 1.75m

- 25 – 30 jaar

- donkere jas met capuchon