Bejaarde man slachtoffer pinpasfraude

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een bejaarde man van 81 jaar uit Brunssum is op vrijdag 3 juli jl. slachtoffer geworden van pinpasfraude.

Omschrijving

Enkele dagen later hoort hij via zijn bank dat er met zijn pinpas voor meer dan 10.000 euro is opgenomen van zijn rekening.

Uit politieonderzoek is naar voren gekomen dat met de pas verschillende transacties zijn uitgevoerd. Van een aantal transacties zijn bewakingsbeelden beschikbaar.

Wie kent de man en/of de vrouw op de beelden of heeft andere informatie over deze pinpasfraude?

Bel dan met 0800-6070. Anoniem kan dit via 0800-7000.