Jongen gewond na vuurwerk Den Haag

Omschrijving

Toen het slachtoffer wat aan het drinken was bij een buitenkraan in de Netscherstraat werd hij geraakt door een stuk vuurwerk. Het slachtoffer was samen met twee andere vrienden. Gezien is dat er na dit incident drie jongens van rond 17- jaar hard wegrenden via de Netscherstraat in de richting van de Ruijsdaelstraat. Het is nog niet duidelijk of dit met opzet is gebeurt. In de uitzending worden de signalementen van deze drie personen genoemd.