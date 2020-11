Mishandeling verkeersregelaar Scheveningen

Omschrijving

Deze onbekende man heeft de verkeersregelaar met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen. De verkeersregelaar is hierbij gewond geraakt. De dader is weggereden samen met een aantal andere personen in een grijskleurige Volkswagen Golf voorzien van Duits kenteken. In de uitzending wordt een foto gedeeld van deze man.