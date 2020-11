Diefstal uit bedrijf Wateringen

Omschrijving

Bij deze inbraak is er een laptop en een blauwe Makita accu-slijptol weggenomen. De inbreker is via een raampje naar binnen gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de inbrekers met z'n tweeën zijn geweest. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker en de betrokken kleine rode auto. In de auto is te zien dat in die auto iemand zit.