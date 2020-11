Mishandeling Scheveningen

Het 25- jarige slachtoffer liep samen met zijn collega naar zijn fiets. Ter hoogte van de stenenbankjes stond een groep mannen en vrouwen en daar moest het slachtoffer langs. Het slachtoffer werd vervolgens door een man uit die groep tegengehouden en nadat hij er wat van zei werd hij plotseling door hem in zijn gezicht geslagen. Andere mannen uit deze groep bemoeiden zich ook met het incident. Het slachtoffer werd door meerdere personen geschopt en geslagen. Dit ging zelfs door toen het slachtoffer op de grond lag. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van drie mannen die betrokken waren bij deze mishandeling.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.