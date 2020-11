Aangetroffen gestolen grafwerken in Den Haag

In september dit jaar werd aan het politiebureau Loosduinen aangifte gedaan van een diefstal van een grafwerk van een begraafplaats in Den Haag.

Omschrijving

Direct werd er een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek kwam een verdachte naar voren die in november werd aangehouden. Bij de aanhouding werden een grote hoeveelheid grafwerken (beelden) aangetroffen en in beslagggenomen. Deze goederen zijn afkomstig van graven in Den Haag. In de uitzending worden een groot aantal van diefstal afkomstige grafwerken getoond. Deze worden ook getoond op Politie.nl.