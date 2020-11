Overval telefoonwinkel Alphen aan den Rijn

Op dinsdag 10 november rond 10.50 uur vond er een overval plaats in een telefoonwinkel aan de Van Mandersloostraat in Alphen aan den Rijn.

Omschrijving

Twee mannen bedreigen de medewerkers met een vuurwapen. De overvallers vulden de door hen meegebrachte rolkoffer en twee big-bags met telefoons. De twee overvallers verlieten de winkel via de expeditieplaats en liepen naar de uitgang van de Toussaintstraat. Door de Toussantstraat sloegen de twee overvallers linksaf de Van Lennepstraat in. Vermoedelijk zijn de twee verdachten daar in een grote blauwe auto gestapt. In de uitzending worden de signalementen van de twee overvallers genoemd en een getuigenoproep gedaan.