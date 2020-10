Inbraakmysterie de Meern

In de nacht van woensdag 15 juli op donderdag 16 juli wordt door twee inbrekers met een valse sleutel of loper ingebroken bij een woning aan de Zonzijde in De Meern. Eén van hen doorzoekt een werkkamer en hoewel daar interessante buit ligt, nemen de inbrekers niets mee.

Omschrijving

De bewoners van een vrijstaande woning aan de Zonzijde in De Meern gaan op woensdag 15 juli aan het eind van de avond naar bed. Na een goede en ongestoorde nachtrust wordt de bewoonster de volgende ochtend (donderdag 16 juli) rond 07.00 uur wakker door de wekker. Als zij dan op haar mobiele telefoon kijkt, ziet zij dat hun videodeurbel die nacht meerdere opnamen heeft gemaakt. Dat verbaast haar, want die nacht is er voor zover zij weet geen enkele keer bij de voordeur aangebeld.

Bij het bekijken van de beelden ziet zij dat kort na vier uur in de nacht twee mannen bij de woning verschijnen. Dader 1 kijkt bij de werkkamer naar binnen, steekt een sleutel (een valse sleutel of een loper) in de deur, waarna je een stevige klik hoort, vervolgens kijken de twee weer naar binnen en lopen weg. Na een dikke twintig minuten komen de twee weer terug. Dader 1 opent met de sleutel de deur van de werkkamer en gaat naar binnen. Terwijl dader 2 bij de deuringang blijft staan, kijkt dader 1 vermoedelijk in de werkkamer rond. Na korte tijd komt dader 1 naar buiten, trekt de deur zeer zachtjes dicht, doet die met de sleutel op slot en samen lopen de twee zonder buit weg.

Signalement

Verdachte 1 (heeft sleutel en gaat naar binnen):

man

lichte huidskleur

donker kort haar, bakkenbaarden en stoppelbaardje

normaal postuur

donkerblauwe gewatteerde jas

donkere broek

zwarte schoenen

zwarte handschoenen met witte streep op rug van zijn hand

Verdachte 2 (blijft bij de deur staan):

man met

lichte huidskleur

slank postuur

zwarte jas met capuchon met bontrand en brede sluiting bij kraag

jas is voorzien van meerdere opvallende chromen drukknopen

blauwe spijkerbroek met opvallende scheuren

zwarte schoenen met witte rand bij de hak

Wie weet wie deze mysterieuze inbrekers zijn?

Heeft u een tip over deze zaak, of weet u wie deze mannen kunnnen zijn? Bel 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem informatie met ons wilt delen, kan dat via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl