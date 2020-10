Man valt vrouwen aan in Lunetten en Hoograven

In de afgelopen maanden zijn er meerdere vrouwen in Utrecht lastig gevallen en zelfs mishandeld door een man. Dat gebeurde in een gebied tussen de Utrechtse wijken Lunetten en Hoograven. Er loopt een onderzoek naar het mogelijke verband is tussen de incidenten. Iedereen die meer informatie heeft, of een verdachte man ziet in het gebied, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Omschrijving

Op dit moment is er nog geen duidelijk signalement van de man. De slachtoffers hebben de man niet goed gezien, waardoor er niet genoeg informatie is om een signalement te verspreiden. Daarom is de politie op zoek naar getuigen die een verdachte man hebben gezien in het gebied en mogelijk meer informatie kunnen geven over zijn identiteit.

Alle tips die binnenkomen worden onderzocht. Camerabeelden uit de buurt worden geanalyseerd. In de wijk is de politie extra alert en het onderzoek loopt door achter de schermen. Dus blijf tips doorgeven. Als je een man ziet in dit gebied tussen Hoograven en Lunetten die zich verdacht gedraagt, bel dan de politie. Als dat mogelijk is, maak dan beelden van de man. Maar eigen veiligheid staat centraal.

Wat kunt u zelf doen?

Volg het advies van de politie om niet alleen te fietsen of lopen in dit gebied. Ziet u iets verdachts? Bel dan 112. Schiet u later iets te binnen wat met deze zaak te maken kan hebben, meld dit dan bij de politie. Het is belangrijk dat vrouwen weer veilig over straat kunnen. Meld uw tips via 0800-6070 of onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.