Overval tankstation Nieuwe Niedorp

Een donkere auto kwam die zondagmiddag met hoge snelheid de ingang van het terrein oprijden. Vervolgens sprongen drie personen uit de auto die de winkel in renden. Er was nog een vierde persoon; de bestuurder van de auto die tijdens de overval achter het stuur is blijven zitten. Het drietal duwde bij binnenkomst een klant opzij en vervolgde hun weg richting de kassa. Tegen de medewerker schreeuwden zij dat hij de kassalade moest openmaken en op de grond moest liggen, dit gebeurde onder bedreiging van een vuurwapen. Eén van de overvallers plunderde de kassalade. Daarna moest de medewerker meelopen naar het magazijn. Hier hebben de overvallers de medewerker wederom bedreigd met het wapen en maakten zij meerdere sloffen sigaretten buit. Toen zij nog een tweede kassalade hadden leeggekiept, sprong het trio weer in de auto en gingen met hoge snelheid ervandoor. Deze auto bleek vijf dagen voor de overal te zijn gestolen in Obdam.

Vragen

Wie herkent deze daders? Of weet u waar de gestolen op dit moment is gestald of achtergelaten? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor dit onderzoek? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.