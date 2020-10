Betalen met gestolen bankpas Marnixstraat

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht worden co tactloze betalingen te hebben gedaan bij een tankstation op de Marnixstraat. De verdachten staan op camerabeelden.

In deze zaak is er sprake van twee verdachten

Of de mannen op de beelden iets met de inbraak te maken hebben, staat niet vast maar we weten wel dat zij betaald hebben met de bankpas van het slachtoffer.

Het slachtoffer merkt op donderdagochtend 9 juli 2020 dat er die nacht 4 contactloze betalingen met zijn bankpas zijn gedaan. Hij heeft dat zelf niet gedaan en dit houdt mogelijk verband met een eerdere inbraak in zijn woning. Op de beelden is te zien hoe de verdachten afzonderlijk van elkaar het tankstation inlopen en bij de kassa op verschillende momenten contactloos afrekenen.

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.