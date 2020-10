Opnemen geld met gestolen bankpas Naarderstraat (Huizen)

Op 17 maart 2020 wordt ingebroken bij een bedrijf aan de Valschermkade in Amsterdam. Bij inbraak worden onder andere bankpassen gestolen. Met één van die passen wordt op 18 maart 2020 geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Naarderstraat in Huizen. Deze transactie en een verdachte staan op beeld.

Daarnaast wordt er bij een geldautomaat aan de Naarderstraat in Huizen met meerdere geldopnames in totaal enkele duizenden euro’s opgenomen. Van de verdachte die het geld opneemt bij de geldautomaat in Huizen zijn beelden. Hij wordt vooralsnog alleen verdacht van het opnemen van geld met een gestolen bankpas.

Vragen

Informatie delen

