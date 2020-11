Diefstal uit voertuig Paleisstraat

Omschrijving

Een 30-jarige man parkeert die middag rond 14.05 uur zijn auto, een grijze Citroën, op een parkeerplaats op de Paleisstraat. Als de man na een paar minuten weer terugkomt, merkt hij dat zijn auto niet op slot is en de klep van het handschoenenkastje open staat. Zijn Ray-Ban zonnebril ter waarde van circa 600 euro, rijbewijs, bankpas en nog enkele andere persoonlijke bezittingen blijken te zijn ontvreemd uit het handschoenenkastje.

Op camerabeelden is te zien dat in de korte tijd dat de man weg was, twee mannen bij zijn auto hebben gestaan. Een van deze mannen, verdachte 1, is de auto in gegaan en korte tijd daarna heeft de man de auto verlaten. Hij wordt dan ook verdacht van de diefstal. De andere man, verdachte 2, is aangemerkt als medeplichtig aan diefstal.

De identiteit van verdachte 2 is inmiddels bekend, die van verdachte 1 nog niet.

Signalement verdachte

Verdachte 1 wordt er dus van verdacht de diefstal uit de auto te hebben gepleegd, verdachte 2 wordt verdacht van medeplichtigheid aan de diefstal. De identiteit van verdachte 2 is bij de recherche bekend, verdachte 1 wordt nog gezocht. Zijn signalement:

Verdachte 1

Man;

Lichte huidskleur;

Normaal tot fors postuur;

Circa 25 à 35 jaar oud;

Circa 1.85 a 1.90 meter lang;

Donkere baardgroei overlopend tot aan bakkebaarden.

Hij droeg op de bewuste 5e juni:

Een paars/zwart jack met capuchon;

Een donkerblauwe spijkerbroek;

Een zwarte pet met witte sticksels;

Blauwe sneakers met een witte zool.

Informatie delen

Kent of herkent de verdachte of weet u waar hij verblijft? Of heeft u andere informatie in deze zaak, bijvoorbeeld dat u na 5 juni een Ray-Ban zonnebril is aangeboden? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl