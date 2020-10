Dodelijk schietinicident Hoekenes

In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 werd op de Hoekenes in Amsterdam-Osdorp de 33-jarige Serdar Ay neergeschoten. Ondanks direct verleende eerste hulp ter plaatse en daaropvolgende behandelingen in het ziekenhuis overleed hij een paar uur na de beschieting aan zijn zware verwondingen. Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de dood van Serdar en is dringend op zoek naar mensen met mogelijk meer informatie over de zaak.

Omschrijving

Rond 02.00 uur die nacht kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er diverse harde knallen waren gehoord in de omgeving van de Hoekenes. Volgens getuigen lag er ook een man bloedend op straat. Op het trottoir tussen de Hoekenes en de Vreedenhaven troffen agenten inderdaad een zwaargewonde, neergeschoten man aan. Hij moest meteen gereanimeerd worden en is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Diverse operaties daar mochten helaas niet meer baten: het slachtoffer overleed op de vroege dinsdagochtend aan zijn ernstige verwondingen.

Onderzoek

Direct na het schietincident deden verschillende specialistische eenheden uitgebreid (sporen)onderzoek op de plaats delict en werd er een TGO op de zaak gezet. Circa twintig rechercheurs hielden zich de afgelopen week onder andere bezig met buurtonderzoeken, het horen van getuigen en het veiligstellen van camerabeelden. Hierin kwam belangrijke informatie naar voren over personen en voertuigen die mogelijk van groot belang kunnen zijn voor de recherche.

Gezochte personen

Getuigen hebben gezien dat na het schietincident twee in het donker geklede mannen wegliepen/renden over het gras van de Hoekenesgracht in de richting van de Osdorper Ban. Het is niet duidelijk of dit mogelijke getuigen of verdachten zijn. Het onderzoeksteam ontvangt daarom graag meer informatie van/over deze twee personen.

Gezochte voertuigen

Uit het onderzoek naar de nu beschikbare camerabeelden blijkt dat vlak voor, tijdens en zeer kort na het schietincident zes voertuigen vanaf de plaats delict bij de Hoekenes wegreden. Het betrof waarschijnlijk:

1. Een BMW 1 Serie met daarin vermoedelijk twee personen,

2. Een Volkswagen Golf type 7;

- Bovenstaande voertuigen reden weg in de richting van de Tussen Meer, sloegen bij de Tussen Meer rechtsaf en daarna linksaf de Wolbrandtskerkweg op.

3. Een zwarte personenbus Mercedes Benz type Vito met blauwe kentekenplaten. In dit voertuig zaten vermoedelijk twee personen en het voertuig reed weg over de Osdorper Ban richting de Baden Powelweg;

4. Een zwarte personenauto Mercedes Benz A-Klasse met daarin vermoedelijk twee personen;

5. Een grijze personenauto Peugeot type 106 met daarin vermoedelijk twee personen;

6. Een witte personen auto Volkswagen type Touran met blauwe kentekenplaten met daarin vermoedelijk één persoon.

De recherche wil weten wie er in deze voertuigen zaten en zo snel mogelijk met deze personen in contact komen. Informatie over wie er in de voertuigen zouden kunnen hebben gezeten, is daarom ook zeer welkom.

Toedracht

Waarom Serdar is doodgeschoten, staat nog niet vast. Hij werd door meerdere kogels geraakt en alles wijst erop dat dit een gerichte actie was: een liquidatie. Het TGO houdt voor wat betreft de toedracht op dit moment nog alle scenario’s open, maar heeft sterke aanwijzingen dat Serdar mogelijk voor iemand anders is aangezien. Vanuit de politie en gemeente Amsterdam zijn daarom gelijk passende maatregelen getroffen tegen deze persoon.

Volkswagen Polo

Serdar reed in de nacht van 19 op 20 oktober in een zwarte Volkswagen Polo. Deze auto was niet van hem en hij had het voertuig die avond van iemand anders geleend. De Volkswagen Polo is in beslag genomen voor onderzoek en ook over dit voertuig hoort de recherche graag meer.

Het zou namelijk heel goed kunnen dat de betreffende Volkswagen Polo in de dagen voorafgaand aan de beschieting geobserveerd en/of gevolgd is. Het onderzoeksteam doet de dringende oproep aan mensen om bij zichzelf na te gaan of zij mogelijk iets opvallends hebben gezien bij/in de buurt van de een zwarte Volkswagen Polo en dan voornamelijk in de omgeving van de:

- Hoekenes/Vreedenhaven;

- Ookmeerweg;

- Aalbersestraat/Ruys de Beerenbrouckstraat/Sam van Houtenstraat (Amsterdam-Geuzenveld).

Uit onderzoek blijkt dat Serdar vlak voor het schietincident, op 20 oktober rond 01.30/01.45 uur, een vriend heeft weggebracht naar Amsterdam-Geuzenveld en daar naartoe is gereden vanaf Amsterdam-Osdorp via de vermoedelijke route: Troelstralaan, Savornin Lohmanstraat, Dr H. Colijnstraat, Ruys de Beerenbrouckstraat, Aalbersestraat. Daarom wil het team ook iedereen die in de omgeving van de plaats delict of langs de genoemde route woont oproepen om mogelijk relevante camerabeelden te bewaren en te melden bij de politie. Hetzelfde geldt voor mensen met eventuele dashcam-beelden.

Informatie delen

Alle informatie over deze liquidatie is zeer welkom bij het TGO. Weet u iets over de gezochte personen, voertuigen, de Volkswagen Polo of heeft u andere informatie/beelden? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Alle informatie over deze zaak is welkom.