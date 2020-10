Geld opnemen met gestolen pinpas na Whatsapp-fraude

Op dinsdagmiddag 16 juni 2020 wordt een 59-jarige vrouw uit Amsterdam via Whatsapp opgelicht. Ze maakt geld over naar een rekeningnummer en een onbekende man neemt dat geld nog diezelfde dag op bij een geldautomaat aan de Planetenweg in IJmuiden. De transactie en een verdachte staan op beeld.

Omschrijving

Het slachtoffer ontvangt die dinsdagmiddag rond 16.00 uur een Whatsapp-bericht van een onbekend nummer. In het bericht geeft haar ‘zoon’ aan dat hij een nieuw telefoonnummer heeft. Het slachtoffer twijfelt niet aan het bericht en denkt dat ze inderdaad met haar zoon aan het appen is.

Op een gegeven moment vraagt de ‘zoon’ of het slachtoffer geld over kan maken. Het slachtoffer wil hem graag helpen en maakt dus geld over naar twee bankrekeningen.

Als het slachtoffer haar zoon ’s avonds in persoon spreekt, blijkt dat hij geen enkel verzoek aan zijn moeder heeft gedaan. Het slachtoffer heeft geld overgemaakt naar twee bankrekeningen van personen die haar zoon niet kent en het slachtoffer doet aangifte bij de politie.

Geld opgenomen met gestolen bankpas

De recherche doet onderzoek naar deze Whatsapp-fraude. Hieruit is gebleken dat het geld onder andere is overgemaakt naar de bankrekening van een rekeninghouder uit Haarlem. Deze rekeninghouder heeft verklaard dat zijn bankpas waarschijnlijk voor 15 juni 2020 gestolen is. Met die bankpas heeft een onbekende persoon vervolgens op 16 juni 2020 rond 17.20 uur het geld van het slachtoffer opgenomen bij een geldautomaat aan de Planetenweg in IJmuiden. Uiteraard wil de recherche graag weten wie deze man is. Of hij ook de Whatsapp-berichten naar het slachtoffer heeft gestuurd, staat niet vast en wordt onderzocht.

Signalement verdachte

Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Ongeveer 25 jaar oud;

- Kort, donker haar;

- Snor en baardje op kin;

- Droeg een zwarte hoodie van Nike Air Jordan, een spijkerbroek en grijs/wit/zwarte gympen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

‘Vriend in nood’-fraude

Helaas ziet de politie dit soort ‘vriend in nood’-fraude vaker en roept burgers dus op alert te zijn:

- Scherm gegevens zoveel mogelijk af op sociale media.

- Wees kritisch op het invullen van online formulieren en het delen van persoonlijke gegevens.

- Onthoud altijd: appt een bekende met het verzoek om geld over te maken? Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld of fysiek hebt gesproken. Niet gebeld? Geen geld.