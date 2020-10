Ontploffing explosief bij en beschieting van kapperszaak Slotermeerlaan

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus 2020 ontplofte bij een kapperszaak aan de Slotermeerlaan een explosief. Bijna exact 24 uur later werd dezelfde kapperszaak beschoten. Beide incidenten staan op beeld, net als verschillende verdachten.

Omschrijving

Explosie

Twee panden naast de kapperszaak, aan de linkerzijde, bevindt zich een onderdoorgang naar de Cornelis van Vollenhovenstraat. Op camerabeelden is te zien dat rond 04.15 uur ’s nachts die vrijdag de 28ste een man uit de richting van die onderdoorgang naar de kapperszaak loopt. Hij heeft iets in zijn handen en plaatst dat tegen de toegangsdeur van de kapperszaak. Wanneer hij vervolgens een stap naar achteren doet, is een draad te zien die kennelijk verbonden is met het voorwerp voor de deur. De man loopt vervolgens weer weg, terug naar de onderdoorgang. Niet lang daarna vindt een grote explosie plaats bij de kapperszaak.

Voorafgaand aan de explosie heeft een andere man naar alle waarschijnlijkheid een voorverkenning gedaan. Hij staat op beeld als hij een klein half uur voor de explosie in de omgeving van de kapperszaak loopt. Omdat de vermoedelijke identiteit van deze verdachte inmiddels bij de recherche bekend is, kunnen alleen onherkenbaar gemaakte beelden van hem getoond worden.

Naast de man die de voorverkenning doet (verdachte 1) en de man die het explosief voor de zaak legt en tot ontploffing brengt (verdachte 2), is er nog sprake van een andere verdachte in de zaak van de explosie (verdachte 3). Hij heeft tijdens het neerleggen en tot ontploffing brengen vermoedelijk op de uitkijk gestaan. Op camerabeelden staat vast dat hij voor en na het neerleggen en tot ontploffing brengen van het explosief samen met verdachte 2 bij de onderdoorgang is geweest. Terwijl verdachte 2 bezig is bij de kapperszaak, blijft verdachte 3 in de buurt van onderdoorgang staan en houdt de omgeving in de gaten.

Beschieting

De nacht van de 29ste, wederom rond 04.15 uur, staat een aantal personen te praten voor de kapperszaak. Een van deze personen heeft ruim een uur eerder een man zien voorbij joggen in een regenpak met een mondkapje op. De jogger kwam uit de richting van de onderdoorgang en gaat richting de Burgemeester de Vlugtlaan. Bij de onderdoorgang staat op dat moment een motorscooter met bestuurder. Omdat de persoon de situatie niet vertrouwt, loopt hij een rondje om de kapperszaak, maar ziet niets opvallends.

Maar om 04.15 uur komt de motorscooter uit de richting van de Burgemeester de Vlugtlaan een motorscooter naar de kapperszaak toe rijden. De bijrijder stapt af en roept nog “Aan de kant!” voor hij de zaak meerdere malen beschiet. De mannen die voor de zaak staan, rennen uiteraard gelijk weg. Na het schieten rijden de bestuurder en de bijrijder op de motor in de richting van de Jan de Louterstraat.

De schutter (verdachte 4) en bestuurder (verdachte 5) zijn verdachten in de zaak van de beschieting. De scooter die bij de beschieting gebruikt is, is later aangetroffen door de politie en in beslag genomen.

Signalementen verdachten

In deze zaken is dus in totaal sprake van vijf verdachten. Hun signalementen:

Verdachte 1:

- De recherche denkt dat deze man een voorverkenning heeft gedaan. Zijn identiteit is vermoedelijk bekend en daarom wordt er geen verdere informatie over hem gedeeld.

Verdachte 2:

- Deze man wordt verdacht van het neerleggen en tot ontploffing brengen van het explosief;

- Was geheel in het donker gekleed en droeg een donkere muts en Nike-schoenen.

Verdachte 3:

- De recherche denkt dat deze man op de uitkijk heeft gestaan;

- Was geheel in het donker gekleed en had een capuchon op zijn hoofd.

Verdachte 4:

- Deze man wordt ervan verdacht de kapperszaak beschoten te hebben;

- Droeg een regenpak met reflectiestreep, een groene capuchon, een mondkapje, vermoedelijk Nike Air Max schoenen en had een doek voor zijn gezicht.

Verdachte 5:

- Deze man wordt ervan de vluchtscooter bestuurd te hebben;

- Droeg een regenpak met capuchon en sportschoenen met een dunne witte streep op de zool.

De recherche is dringend op zoek naar meer informatie over deze verdachten.

Toedracht

Waarom deze incidenten hebben plaatsgevonden bij de kapperszaak is nog niet duidelijk. De recherche doet hier onderzoek naar en ontvangt ook graag meer informatie over de mogelijke toedracht. Op last van de burgemeester van Amsterdam is de zaak per direct gesloten.

Informatie delen

Heeft u informatie over het plaatsen en tot explosie brengen van het explosief, de beschieting en/of de verdachten? Of weet u meer over de aanleiding van de incidenten? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.