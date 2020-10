Gewapende overval hotel Raadhuisstraat

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 december 2019 heeft er een gewapende overval plaatsgevonden op een hotel aan de Raadhuisstraat. De nachtportier is hierbij door een onbekende man bedreigd met een vuurwapen. Bij deze gewapende overval zijn twee kluizen weggenomen. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

Omschrijving

Om 03.55 die nacht meldt een man zich bij de receptie van het hotel met de vraag of er eten is. De man spreekt Engels. De receptionist geeft aan dat er geen eten is en de man verlaat het hotel. Rond 04.25 komt dezelfde man (verdachte 1) opnieuw binnen, maar heeft dan een vuurwapen in zijn rechterhand en een gele plastic tas in zijn andere hand. Hij bedreigt de receptionist met het vuurwapen en roept dan in het Nederlands dat hij geld wil. Onder bedreiging van het vuurwapen loopt de receptionist naar het kantoor, doorzoekt de man de kasten en loopt weer terug naar de receptie. Daar doorzoekt de man lades en kasten. Hij dwingt de receptionist om weer terug te lopen naar het kantoor waar de man twee kluizen meeneemt. Omdat deze niet in de tas passen, wikkelt de man de kluizen in een laken dat hij mee heeft genomen vanuit het kantoor. Daarna verlaat de man het hotel. Direct alarmeert de receptionist de politie.

Van de overval zijn duidelijke camerabeelden.

Voertuigen en verdachten

Uit onderzoek en andere camerabeelden is gebleken twee voertuigen en tenminste twee andere personen betrokken waren bij de overval, verdachte 2 en verdachte 3. Verdachte 1, verdachte 2 en verdachte 3 hebben vlak voor en na de gewapende overval in diverse samenstellingen in twee voertuigen gezeten die geparkeerd zijn aan de Herengracht. Ook is verdachte 2 vlak voor of tijdens de overval langs het hotel gelopen.

Verdachte 1 is een van de inzittenden van een witte VW die geparkeerd wordt aan de Herengracht. Hij stapt uit aan de passagierszijde van deze VW. De bestuurder van de witte auto is onbekend en niet te zien op de beelden. Verdachte 3 is de bestuurder van een donkerkleurige auto. Verdachte 2 is de bijrijder geweest van de donkerkleurige auto. Hij heeft deze auto verlaten om, tijdens de overval heen en weer te lopen aan de overzijde van de Raadhuisstraat. Hij heeft de achterklep van de donkerkleurige auto geopend toen verdachte 1 na de overval bij de auto terug kwam met de kluizen. Uiteindelijk is verdachte 2 ingestapt (achterbank, linkerkant donkerkleurige auto), tezamen met verdachte 1 (die op passagiersstoel voorin was gaan zitten). De kluizen zijn op de achterbank van de donkerkleurige auto ingeladen. Daarna is de donkerkleurige auto met verdachte 1, verdachte 2 en verdachte 3 weggereden.

Omschrijving verdachte 1:

Man,

Ongeveer 1.70/1.75 meter lang,

Licht getinte huidskleur,

Rood/wit vest met capuchon, witte strepen op beide mouwen, op rechter borst is er een Adidas logo, linker borst AJAX logo met 3 sterren, blauwe spijkerbroek,

Zwarte pet onder capuchon,

Zwarte gympen, ambtshalve bekend als het merk Dsquared2 (zilveren veteroogjes, zilveren embleem op neus.)

Omschrijving verdachte 2:

Man,

Ongeveer 1.75 meter lang,

Lichte huidskleur,

Zwarte jas ambtshalve bekend als het merk Moose Knuckles, met zwarte bontkraag,

Donkerblauwe spijkerbroek met witte scheuren ter hoogte van de knieën, knieholten, broekzakken en schenen,

Grijze gympen met Nike logo.

Omschrijving verdachte 3:

Beelden van NN3 zijn niet goed zichtbaar, dus een signalementsomschrijving is niet mogelijk.