Overval lachgaskoerier Mijndenhof

Omschrijving

Die middag levert het slachtoffer rond 18.00 uur een bestelling af op het Mijndenhof. De klant komt niet uit het opgegeven woonadres, maar vanuit een andere richting naar het slachtoffer toe lopen. Het slachtoffer neemt de klant mee naar de zijkant van zijn bestelbus en opent de schuifdeur.

Terwijl het slachtoffer een lachgastank pakt, komen er opeens vijf andere mannen van verschillende aangerend. Een van deze mannen heeft een vuurwapen bij zich en hij richt dit op het slachtoffer. De man roept dat het slachtoffer de lachgastank los moet laten. Snel doet het slachtoffer dat. Het slachtoffer moet toezien hoe de mannen zijn bestelbus ingaan en besluit dan zelf weg te rennen. De mannen pakken ondertussen lachgastanks uit de bus en slaan daarna snel op de vlucht.

Later blijkt dat er verschillende lachgastanks en persoonlijke eigendommen van het slachtoffer gestolen zijn.

Signalementen verdachten

In deze zaak is er sprake van zes verdachten. Alle verdachten zijn op camerabeelden vastgelegd tijdens de overval en verdachte 1 en verdachte 3 ook nog voorafgaand aan de overval. De signalementen van de verdachten:

Verdachte 1 (klant):

- Man;

- Donkere huidskleur;

- 1.75-1.80 meter lang;

- Rond de 20 jaar oud;

- Droeg een zwarte pet met een lichte streep, zwarte joggingkleding en zwarte sneakers.

Verdachte 2 (met vuurwapen):

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Rond de 1.80 meter lang;

- Rond de 20 jaar oud;

- Droeg een wit mondkapje, een zwarte pet met wit logo op de voorzijde, een zwart t-shirt van Nike, een korte broek met een witte baan aan de linkerzijkant en een rode baan aan beiden onderzijden en zwarte sneakers.

Verdachte 3:

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Droeg een donkere pet, een t-shirt waarvan de bovenzijde en schouders/mouw wit zijn en de onderzijde zwart, een zwarte trainingsbroek met lichtkleurige bies op de rechterbeen en zwarte sneakers.

Verdachte 4:

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Droeg een wit mondkapje, een zwart trainingsjack, zwarte trainingsbroek met een witte dunne streep langs de zijkant en zwarte sneakers.

Verdachte 5:

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Droeg een zwarte jas met capuchon over het hoofd, zwarte trainingsbroek en zwarte sneakers.

Verdachte 6:

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Kort zwart, haar;

- Droeg een zwart trainingsjack en een zwarte trainingsbroek met een witte streep langs de benen.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.