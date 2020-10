Schietpartij en handgranaat in Breda-Noord

Paniek in Breda-Noord, op zondagavond 18 oktober. Er was geschoten in de Bruno Renardstraat. Op een man die om ongeveer half acht thuis kwam en op het punt stond zijn huis in te gaan. Het scheelde niet veel of hij was geraakt door de kogels. En een dag later was het weer raak in Breda-Noord.

Omschrijving

Op de gevel van een bakkerij aan de Baliëndijk werd een handgranaat gevonden. In de buurt van de bakkerij lagen kogels op de grond. De Explosieven Opruimingsdienst heeft uiteindelijk de handgranaat onklaar gemaakt. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, maar je wilt er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.

De politie zoekt getuigen. Was u op zondag 18 oktober in de buurt van de Bruno Renardstraat in Breda? Heeft u iets gezien of gehoord? Misschien de schutter zien vluchten richting de Bernard de Wildestraat. Of is u een dag later, in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober rond kwart over EEN iemand in de buurt van de Baliëndijk opgevallen. Bij bakkerij Boulangerie Paris. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die kan helpen? Geef het dan door! We begrijpen dat dat soms best moeilijk kan zijn. Daarom kunt u ook vertrouwelijk in gesprek gaan met mensen van het Team Criminele Inlichtingen op 079 345 8 999. Of bellen met M. op 0800 7000 als u zonder uw naam te zeggen iets wilt delen.