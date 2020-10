Schietpartij Paletplein Tilburg

Op donderdagavond 6 augustus, rond 19.20 uur, komt een melding binnen over een schietincident bij het Paletplein in Tilburg. De schutter is weggerend richting de Lage Witsiebaan. Er zou een groepje mannen bij betrokken zijn.

Omschrijving

De politie vindt later bloedsporen en komt zo uit bij een verdachte. Die is aangehouden en zit nog vast. De politie weet dat er tussen ongeveer 19.15 uur of 19.30 uur een groepje van vier mannen ruzie hadden, nabij het Paletplein. Ineens klonken er schoten en mensen stuiven alle kanten op. Auto’s scheuren met piepende banden de straat uit. De politie heeft veel getuigen gesproken. Maar méér informatie is nog heel erg nodig. In het groepje was er kennelijk ruzie tussen 3 mannen en een vierde personen. Het groepje van 3 is licht getint, de man alleen is blank en gewapend met een pistool.



Wij kunnen bewakingsbeelden laten zien met daarop de betrokkenen. Herkent u een of meerdere mensen van de beelden? Zeggen de auto’s u iets? Heeft u informatie die ons verder kan helpen? Deel dat dan met ons.