Man neemt geld op dat door WhatsApp-fraude is buitgemaakt

Omschrijving

Hoewel ze aanvankelijk argwaan had, liet de vrouw zich helaas ertoe bewegen een bedrag van € 750 over te maken, via een Tikkie. Dat geld werd vrijwel direct naar weer een andere rekening overgeboekt. Nog diezelfde avond werd het bedrag door een man opgenomen bij een geldautomaat aan de Markt in Eindhoven.