Wie herkent supermarktovervaller?

Omschrijving

Een medewerkster van de supermarkt moet onder dreiging van een vuurwapen een van de overvallers toegang verschaffen tot de supermarkt die op dat moment nog gesloten is. Zij wordt door de overvaller gedwongen om diverse kassalades te overhandigen. Wanneer de medewerkster zichzelf buitensluit van het kantoor, moet ze een collega bellen die haar de sleutel moet komen brengen. Wanneer deze uiteindelijk arriveert, slaag de verdachte zijn slag in de kluis. De hele overval duurt ruim drie kwartier. Opvallend was dat de verdachten gedurende de overval onverstoorbaar te werk gingen.

Er is al iemand aangehouden die ervan verdacht wordt de man in de winkel te zijn. Echter zijn we wel nog op zoek naar de verdachte gedurende de overval buiten wacht en de scooter bestuurt. Herkent u hem? Of heeft u wellicht meer informatie over deze overval? Neem dan contact met ons op via onderstaand tipformulier, via 0800-6070 (de opsporingstiplijn) of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).