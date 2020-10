Wie herkent verdachte van beroving?

Dinsdagavond 22 september rond 23:00 uur werd een 62-jarige vrouw in Maastricht op brutale wijze van haar tas beroofd. Dat gebeurde voor de deur van haar woning. De verdachte is vervolgens direct weggerend in de richting van de markt.

Omschrijving

De verdachte had zijn slachtoffer al eerder in het vizier. Hij volgt het slachtoffer vanaf het moment dat ze een horecagelegenheid aan de Grote Gracht verlaat. Zij loopt vervolgens met haar gezelschap over de Markt naar de Kleine Gracht richting de Sint Teunisstraat. Wanneer zij op het punt staat haar woning hier te betreden, slaat de verdachte toe en berooft haar van haar tas.

Het signalement van de verdachte is als volgt:

Man met een gedrongen postuur en een kort opgeschoren kapsel. Hij droeg een korte spijkerbroek, zwarte schoenen, een lichtblauw shirt en een zwarte hoody met de tekst “Disney” op de voorzijde. Hij droeg verder een rood/wit tasje en had een zonnebril op.

Herkent u de verdachte of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand tipformulier, 0800-6070 (opsporingstiplijn) of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).