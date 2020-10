Wie herkent verdachten bedrijfsinbraak?

Maandagnacht 11 mei verschaffen twee personen zich met een sloophamer toegang tot een tankstation op de Venloseweg in Sevenum. Daarbij veroorzaken ze aanzienlijke schade aan het pand. Eenmaal in het pand gaan hun plannen zowel letterlijk als figuurlijk in rook op, wanneer de rookgenerator afgaat. Geschrokken slaan ze snel en zonder buiten op de vlucht. Ze verlaten het pand en gaan er op de scooter vandoor.

Omschrijving

De eerste verdachte droeg een grijze broek en een grijze trui met capuchon. De tweede verdachte droeg een spijkerbroek met zwarte riem en een zwarte jas. Daarnaast droeg hij zwarte handschoenen met een rode opdruk. Beide verdachten droegen gezichtsbedekkende kleding.

Herkent u een of beide verdachten? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800-6070, via onderstaand contactformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).