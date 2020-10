Informatie gezocht schietincident Nieuwenoord

Omschrijving

Op die zondagavond 20 september ontstond er buiten op straat een ruzie tussen twee mannen wat uitliep op een korte achtervolging. Uiteindelijk lost één van de mannen twee schoten op de hoek van de Nieuwenoord en Vegelinsoord. Hierna rent de schutter naar een wachtende auto aan de Nieuwenoord.

Er vielen geen gewonden bij het schietincident. Wel vond de politie twee kogelhulzen.



Getuigen en meer informatie gezocht

Heeft u die avond iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie over dit schietincident? Dan komen wij graag in contact met u.

Gebruik onderstaand tipformulier of neem telefonisch contact met ons op: bel (gratis) naar de opsporingstiplijn 0800-6070 of geef anoniem uw tip via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.