Mishandeling Kanaalstraat Utrecht

In Utrecht raakte een 22-jarige man betrokken bij een verkeersruzie en werd geprobeerd zijn auto te stelen. Bij zijn poging die diefstal tegen te gaan, raakte de man zeer zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 7.500 euro uit voor de tip die deze zaak oplost. Het slachtoffer heeft na het voorval 19 dagen in coma gelegen. Hij is gedeeltelijk verlamd en aan één oog blind. De politie is op zoek naar de mannen zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Omschrijving

Grof geweld

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni rond 03.00 uur reed de 22-jarige man met twee vrienden over de Kanaalstraat. Voor hen reed een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die stopte en keerde ineens en blokkeerde vervolgens de weg.

De 22-jarige man parkeerde zijn Peugeot 206 en ging verhaal halen, waarop ruzie ontstond. Omstanders bemoeiden zich ermee en het meningsverschil ontaardde in grof geweld. Rond de twintig mannen doken bij de auto’s op en deelden klappen uit. Het slachtoffer en zijn twee vrienden werden flink toegetakeld.

Hard tegen fietsenrek

In de chaotische situatie probeerde iemand de auto van het slachtoffer te stelen. In een poging dit te voorkomen, klampte de man zich vast aan de auto, maar de persoon achter het stuur ging desondanks rijden.

Toen de bestuurder abrupt remde, ter hoogte van de Surabayastraat, kon het slachtoffer zich niet langer vasthouden. Hij viel hard op de grond en belandde met hoge snelheid tegen een fietsenrek.

Terwijl hij ernstig gewond achterbleef, reed de persoon in de gestolen Peugeot een stuk door. Eenmaal in de Palembangstraat parkeerde hij de auto en verdween hij richting het stadscentrum. De vluchtroute is niet duidelijk. Een (1) melder verklaard richting centrum, een andere melder heeft het over de Van Riebeeckstraat stad uitwaarts.

Signalementen

Getuigen wisten van drie daders een signalement te geven. De eerste verdachte, de bestuurder van de Volkswagen Polo, is een jonge man met een lichtgetinte huidskleur. Zijn leeftijd wordt geschat tussen 20 a 25 jaar en zijn lengte rond de 1 meter 87. Hij droeg een kleine tot normale zwarte baard.

Degene die probeerde de Peugeot 206 te stelen is verdachte nummer 2. Ook hij heeft een lichtgetinte huidskleur. Deze man wordt zo’n 26 jaar oud geschat, is een roker, heeft een stevig postuur en droeg een zwart T-shirt. Hij had een zwarte baard en zijn zwarte haar zat naar achteren gekamd. Zijn lengte wordt geschat op ongeveer 1 meter 83

Uit de groep van circa twintig belagers, is er één specifiek omschreven door de vrienden van het slachtoffer. Deze verdachte nummer 3 is ongeveer 23 jaar oud, heeft een lichtgetinte huidskleur en had een zwart jasje aan. Hij is rond 1.75 meter lang, heeft een smal postuur en had zeer kort geschoren, zwart haar.

Belangrijke getuige

De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Met in elk geval één belangrijke getuige heeft de politie nog niet gesproken. Het gaat om de bestuurder van een zwarte auto, mogelijk een Vokswagen Polo. Die reed die nacht enige tijd achter het slachtoffer en heeft waarschijnlijk veel kunnen zien van wat er is gebeurd daar in de Kanaalstraat.

Weet u wie deze persoon kan zijn of was u het zelf, meld het alstublieft. Ook andere mensen die iets van het geweld hebben meegekregen wordt verzocht hun informatie te delen. Dat mag desgewenst ook anoniem.