Sluwe dievegges stelen van bejaard echtpaar

Omschrijving

De bejaarde vrouw doet boodschappen in een drogisterij en kan iets niet vinden. Ze vraagt hulp aan een medewerkster, althans dat denkt ze. De dame werkt er niet maar is wel heel behulpzaam en helpt het slachtoffer zoeken naar wat ze nodig heeft. Deze hulp komt haar helaas duur te staan.

Vermoedelijk heeft de 'behulpzame' vrouw daarna de pincode afgekeken toen het slachtoffer afrekende. Het echtpaar gaat naar huis en een uur later wordt er aangebeld. Er staat een vrouw met een jong meisje voor de deur en ze vragen om een glas water. Ze worden binnengelaten en als de man des huizes het tweetal in de keuken ziet, stuurt hij ze direct weg omdat hij het niet vertrouwt. Dat blijkt terecht want waarschijnlijk hebben de verdachten toen de pinpas van de vrouw gestolen. In een mum van tijd wordt er ruim duizend euro van de rekening van de vrouw gepind.