Beroving Vollenhovenkade (Roomburgerpark) Leiden

Drie mannen bedreigden vier jongemannen met een vuurwapen en messen. De slachtoffers moesten hun persoonlijke spullen zoals portemonnees een een geluidsspeaker afstaan. Mogelijk hebben de verdachten gebruik gemaakt van een Volkswagen Golf met de letters PP in het kenteken. In de uitzending worden de signalementen van de verdachten genoemd.

