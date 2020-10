Diefstal met geweld Waldorpstraat Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer was op een feestje geweest in de studentenflat. Toen hij met de lift naar zijn flat ging, stapten er meerdere mensen in de lift. Eenmaal uitgestapt werd hij gevolgd door een aantal mensen die ook op het feestje waren geweest. Voor de deur bedreigden zij de bewoner en onder dwang moest hij zijn voordeur openmaken. Uit de woning werden er diverse goederen meegenomen waaronder kleding, spaargeld een i Phone en twee dure koptelefoons. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee verdachten.