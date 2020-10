Woninginbraak Laan van de Mensenrechten Den Haag

Op zondag 2 augustus tussen 03.35 uur en 03.52 uur heeft er een inbraak in een woning aan de Laan van Mensenrechten in Den Haag plaats gevonden.

Omschrijving

De hele woning was doorzocht, er was op een onbekende wijze binnengekomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee verdachten.