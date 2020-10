Bedreiging met een mes Rijner Wateringkade

Het slachtoffer liep samen met een andere jongen op de kade toen een man met een elektrische bakfiets wilde passeren. De beide jongens maakten wat ruimte vrij zodat de man met de bakfiets er langs kon. Na het passeren stopte hij en zette een mes op de borst van het 17-jarige slachtoffer. De bedreiger reed op een bruinkleurige elektrische bakfiets vermoedelijk van het merk Babboe. In de uitzending geven we het signalement van deze bedreiger. De recherche is ook op zoek naar een hardloper die tijdens het incident voorbij liep.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.