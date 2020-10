Woningoverval Francois Valentijnstraat Den Haag

Op zondagavond 4 oktober zijn twee bewoners overvallen in hun huis aan de Francois Valentijnstraat in Den Haag. Rond 19.00 uur belden twee mannen aan

Omschrijving

Door de intercom gaven zij aan van de politie te zijn. De bewoner zag door het kijkgaatje in de deur dat de twee mannen politiekleding droegen. Na het openen van de voordeur, werden de bewoners door de mannen bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens werden ze gedwongen geld en sieraden af te geven. Daarna vluchtten de overvallers weg, vermoedelijk in een witte Volkswagen Golf. In de uitzending doen we een getuigenoproep.