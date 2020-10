Explosie bij woning, wie weet wie de dader is?

Laatste update: 08-10-2020 | 15:25 Zaaknummer: 2020433262 Datum delict: 12-09-2020 Plaats delict: Zwolle

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september 2020 vond een explosie plaats in een woning aan de Puntmos in Zwolle, waarbij een vrouw zwaar gewond raakte. De explosie werd veroorzaakt door een explosief dat in de brievenbus was gestopt. De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen.