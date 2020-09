Brandstichtingen Bilthoven

In de nacht voor een protestactie bij het RIVM wordt er op verschillende plekken in Bilthoven brand gesticht. De avond ervoor is een auto meerdere keren inn de omgeving gezien, mogelijk als voorverkenning. De politie is op zoek naar informatie over de bestuurder en deze auto.

Omschrijving

Op woensdag 22 juli organiseert de Farmers Defence Force een boerenprotestactie tegen het stikstofbeleid van de regering. Bij die protestactie tegen de overheid sluiten zich die dag onder andere de actiegroepen “Viruswaanzin” en “Nederland in Opstand” aan. Deze twee organisaties protesteren tegen de door de overheid ingestelde Coronamaatregelen. De demonstratie staat gepland in de omgeving van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

De branden

In de nacht voor de demonstratie, dus de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 juli, krijgen de brandweer en politie rond 01.45 uur de melding van twee branden: één bij het gemeentehuis van De Bilt aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven en een uitslaande brand op het terrein van het RIVM aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. Bij het gemeentehuis blijkt een poging te zijn gedaan om bij een deur brand te stichten. Het vuur blijkt echter niet om zich heen te hebben kunnen grijpen en is uit zichzelf gedoofd. Het pand loopt lichte schade op.

De brand die op het terrein van het RIVM zou woeden, blijkt niet op dat terrein, maar op het direct aangrenzende terrein van de gemeente te woeden. Daar staat een pand van zo’n 20 bij 5 meter in brand. In het pand bevinden zich een kantoorgedeelte en een opslaggedeelte. De brandweer gaat het vuur te lijf, maar kan niet voorkomen dat het gehele gebouw verloren gaat.

Uit onderzoek door forensisch rechercheurs blijkt dat zowel bij het gemeentehuis als bij het pand grenzend aan het terrein van het RIVM sprake is van brandstichting.

Ongeveer een half uur na de brandmeldingen zien surveillerende agenten rond 02.20 uur dat een tekstkar op de Biltse Rading in Bilthoven in brand staat. Op de kar stond in het kader van de Coronarichtlijnen de tekst “Houd 1,5 meter afstand”. De brand kan snel worden geblust, maar een zonnepaneel en het tekstbord lopen toch pittige schade op. Ook hier blijk uit onderzoek dat het gaat om brandstichting.

Omdat in het gemeentehuis de avond voor de brandstichting in verband met de demonstratie een overleg tussen de gemeente, openbaar ministerie en de politie had plaatsgevonden, omdat het afgebrande pand tegen het terrein van het RIVM aan ligt en omdat op de tekstkar een tekst stond in het kader van de door de overheid opgelegde Coronawetgeving, houdt de recherche er rekening mee dat de brandstichtingen kunnen worden gerelateerd aan de demonstratie van woensdag, al is dat echt niet zeker.

Verdachte auto

Op de beelden van een particuliere camera van een woning in de buurt van het gemeentehuis is rond het tijdstip van de brandstichtingen te zien dat een auto, vermoedelijk een lichtkleurige Hyundai I20 met mogelijk de cijfercombinatie 44 in het kenteken, aan komt rijden. Dat de auto wordt geparkeerd en de lampen uitgaan. Ongeveer 10 minuten later rent een persoon in de richting van de geparkeerde auto, waarvan de lampen aangaan en de persoon kennelijk aan de bestuurderszijde instapt. Omdat vlak daarna de brandmelding van het gemeentehuis binnenkomt, bestaat het sterke vermoeden dat deze persoon de brand heeft gesticht. Uit getuigenverklaringen blijkt dat vermoedelijk deze auto de voorgaande avond meerdere malen op dezelfde locatie is gezien, mogelijk voor een voorverkenning.

Wie heeft meer informatie?

Wij tonen hier de beelden van de auto en de rennende persoon. Wie weet wie deze persoon mogelijk is? Hij rijdt vermoedelijk in een lichtkleurige Hyundai I20 met in het kenteken de cijfercombinatie 44. Weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw tip ook anoniem doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.