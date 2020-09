Fietser rijdt door na aanrijding

Op woensdag 16 september rijd een man op een speed pedelec op hoge snelheid twee vrouwen aan op de Volkwersweg in Eemnes. Beide vrouwen vallen op de grond, de man op de speed pedelec rijdt verder richting Eemnes. De twee slachtoffers raken daarbij gewond en moeten naar het ziekenhuis, waarbij een van de vrouwen in kritieke toestand wordt opgenomen.

Omschrijving

Op woensdagmiddag 16 september fietsen drie vriendinnen van 67, 70 en 72 en afkomstig uit Huizen rond 15.35 uur over de Volkersweg in Eemnes. De 72-jarige vrouw rijdt op een gewone fiets, terwijl haar vriendinnen allebei op een elektrische fiets rijden. Er staat een pittige tegenwind en de 72-jarige Huizense rijdt voorop, zodat zij met haar niet elektrisch ondersteunde fiets het tempo kan bepalen. Achter haar rijden haar vriendinnen, de 70-jarige rechts en de 67-jarige links naast haar. De 70-jarige ziet op haar kilometerteller dat zij met een snelheid van rond de 12 à 13 kilometer per uur rijden.

Terwijl zij rustig over de Volkersweg fietsen, hoort de 70-jarige fietsster plotseling een zacht geluid achter hen. Als zij achteromkijkt, ziet zij tot haar schrik een zogenaamde speed pedelec (een snelle elektrischefiets) met hoge snelheid aan komen rijden. Deze man schiet op hoge snelheid met zijn fiets tussen de twee fietsende vriendinnen door, daarbij raakt hij beide vrouwen; de 70-jarige Huizense valt in de berm, de 67-jarige vrouw komt hard op het asfalt terecht.

Zware verwondinngen

De 70-jarige vrouw raakt lichtgewond, staat meteen op en ziet dat de speed pedelecer met onverminderde snelheid doorrijdt. Zij roept nog dat hij moet stoppen, maar hij kijkt om en rijdt gewoon door en verdwijnt in de richting van de Meentweg.

De 70-jarige Huizense loopt direct naar haar 67-jarige vriendin, die roerloos op de weg blijft liggen. Zij blijkt bewusteloos te zijn en heeft hoofdletsel. De twee vriendinnen bekommeren zich om het slachtoffer en gelukkig stoppen er vervolgens enkele automobilisten. Zij bellen 1-1-2. Gezien het ernstige letsel komen er een rapid responder, twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Het 67-jarige slachtoffer blijkt meerdere botbreuken en hersenletsel te hebben opgelopen en wordt in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Signalement

De bestuurder van de speed pedelec is een blanke man, opvallend dik postuur, donker kort haar, breed hoofd, vermoedelijk tussen de 35 en 55 jaar oud. Hij droeg een zwart fleecevest en de donkerkleurige speed pedelec was voorzien van een gele kentekenplaat.

Wie weet wie deze doorgereden speed pedelecer mogelijk is?

Heeft u iets gehoord over het ongeluk of komt het signalement u bekend voor? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt ook uw tips anoniem doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.