Pinnen met gestolen pinpas

Omschrijving

Donderdag 3 oktober 2019 werd een 74-jarige vrouw uit Zaandam slachtoffer van een babbeltruc. Rond 15:15 uur werd bij haar een pakketje bezorgd. De bezorger vroeg haar 1 euro te pinnen voor het pakket. Hij pakte daarop haar bankpas aan en hield het bij het pinapparaat. Nadat de dame had gepind, gaf hij een pas terug en vertrok de bezorger. Even later ontdekte het slachtoffer dat ze een andere pinpas had teruggekregen. Toen ze de bank belde om haar pas te blokkeren was het al te laat. Bij twee pinautomaten was een groot geldbedrag van haar rekening opgenomen.



De bezorger is een donker getinte man. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1,65 meter lang. Hij droeg die dag donkere kleding en een zwarte pet.



Op beelden van de bank in Zaandam zien we een man geld opnemen van de rekening van het slachtoffer met de gestolen pinpas. Herkent u deze man? Of heeft u informatie over de verdachte van deze babbeltruc? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.