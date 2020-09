Woningoverval in de Goorn

Aan de Vredemakersweg in de Goorn vond in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 augustus een woningoverval plaats. De bewoners werden bedreigd met breekijzers en een vuurwapen.

Rond 03.10 uur schrok de bewoner wakker van een harde klap en het geblaf van zijn honden. De man liep toen naar de badkamer om uit het raam te kijken. Toen de man niets zag, liep hij de badkamer weer uit en zag op dat moment vier mannen de trap op rennen. De mannen schreeuwden dat zij geld wilden en dwongen de bewoner mee naar beneden te gaan. Daar werd de bewoner door de overvallers overmeesterd en toegetakeld met breekijzers. Eén van de overvallers schiet zelfs met een vuurwapen langs het hoofd van het slachtoffer. Echtgenote bewoner Terwijl de bewoner beneden werd mishandeld, moest zijn echtgenote in haar nachthemd mee naar buiten. Daar moest de vrouw een tas uit haar auto pakken en de inhoud hiervan afstaan aan de daders. Hoewel het slachtoffer daarna een kans zag om het weiland in te vluchten, wist een vijfde overaller haar met geweld terug te halen in de woning. Overvallers gevlucht Uiteindelijk gaat het vijftal er met een klein geldbedrag en de telefoons van het echtpaar vandoor. De overvallers zijn in een auto gevlucht, vermoedelijk in de richting van Berkhout en Hoorn.

Vragen

Heeft u iets gezien in de nacht van 7 op 8 augustus? Weet u wie de daders zijn? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Vul dan onderstaand tipformulier in of bel de Politie Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.